Люди погибли во время подрыва жилого дома в лагере беженцев в секторе Газа

В ходе военной операции Израиля в лагере беженцев в центральной части сектора Газа погибли люди, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Jazeera, израильские войска подорвали жилой дом в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части анклава. Как уточняется, убиты двое палестинцев, еще 12 получили ранения.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.