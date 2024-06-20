Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Люди погибли во время подрыва жилого дома в лагере беженцев в секторе Газа

подрыв жилого дома в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 07:05 Фото: pixabay
В ходе военной операции Израиля в лагере беженцев в центральной части сектора Газа погибли люди, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Jazeera, израильские войска подорвали жилой дом в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части анклава. Как уточняется, убиты двое палестинцев, еще 12 получили ранения.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

Читайте также

Принял ислам в России
Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в России
мошенничество в России
Мошенники в России все чаще крадут деньги через сим-карты
актер
Прокуратура США рассказала о поведении Алека Болдуина перед убийством оператора
Елена Беляева
Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
Готовы на 100%, открыты на 200%
Готовы на 100%, открыты на 200%: автопром встретил рабочую группу по утильсбору
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: