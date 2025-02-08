После утечки промышленной краски Аргентинский канал стал ярко-красным

Канал Саранди, впадающий в устье реки Ла-Плата в Буэнос-Айресе, окрасился 7 февраля в красный цвет после утечки красителя с близлежащей фабрики, сообщает Zakon.kz.

Такое положение дела встревожило местных жителей, которые давно жалуются на промышленное загрязнение в этом районе, пишет The Guardian. Со слов очевидцев, от воды исходит "тошнотворный" запах, а виновником они считают близлежащий кожевенный завод.

Фото: Х/ElFinanciero_Mx

По словам местной жительницы Марии Дукомлс, река выглядит как "кровавый ручей". 52-летняя женщина рассказала, что ее семью разбудил "зловонный запах" и добавила, что, несмотря на жалобы, никто не объяснил им причину продолжающегося загрязнения. Она отметила, что этот инцидент уже далеко не первый.

Фото: Х/ElFinanciero_Mx

Региональный департамент окружающей среды заявил, что расследует очевидную утечку. Чиновники предполагают, что виной всему органический краситель.

В этот же день непогода в секторе Газа разрушил палатки беженцев. Кому есть куда идти, спешно собрали вещи, а те, кто в безвыходном положении, пытаются восстановить палатки.