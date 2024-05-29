Актауские врачи рассказали о состоянии сорвавшегося со скалы ребенка

С сотрясением головного мозга и внутримозговой гематомой находится в больнице ребенок, сорвавшийся со скалы в Актау. Он упал с высоты около четырех метров и уже несколько дней находится под наблюдением медиков, сообщает Zakon.kz.

Врачи рассказали Astana TV, что мальчик поступил в тяжелом состоянии. После обследования его госпитализировали в травматологическое отделение. Операционное вмешательство пока не требуется.

"На данный момент состояние ребенка стабильное. Без ухудшений. Он получает лечение, в течение какого-то времени еще будет получать лечение". Замдиректора по лечебной работе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сания Тарбахова

По информации телеканала, 29 мая был серьезно травмирован еще один ребенок в регионе. В Бейнеуском районе из окна второго этажа жилого дома выпал четырехлетний малыш. Он доставлен в районную больницу и находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа.