Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актауские врачи рассказали о состоянии сорвавшегося со скалы ребенка

мальчик упал со скалы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 21:10 Фото: astanatv.kz
С сотрясением головного мозга и внутримозговой гематомой находится в больнице ребенок, сорвавшийся со скалы в Актау. Он упал с высоты около четырех метров и уже несколько дней находится под наблюдением медиков, сообщает Zakon.kz.

Врачи рассказали Astana TV, что мальчик поступил в тяжелом состоянии. После обследования его госпитализировали в травматологическое отделение. Операционное вмешательство пока не требуется.

"На данный момент состояние ребенка стабильное. Без ухудшений. Он получает лечение, в течение какого-то времени еще будет получать лечение". Замдиректора по лечебной работе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сания Тарбахова

По информации телеканала, 29 мая был серьезно травмирован еще один ребенок в регионе. В Бейнеуском районе из окна второго этажа жилого дома выпал четырехлетний малыш. Он доставлен в районную больницу и находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа.

Читайте также

мошенники стали звонить казахстанцам от имени Антикора
Антикор предупредил о фейковых звонках от агентства
Елена Беляева
Актау Мангистауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: