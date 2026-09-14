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Мир

Трагический отдых на Бали: туристка сорвалась со скалы на популярном пляже

Туристка погибла при падении со скалы на популярном пляже Бали, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 21:36 Фото: magnific.com
29-летняя туристка из австралийского штата Квинсленд погибла после падения со скалы на популярном пляже Келингкинг на индонезийском острове Бали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Inquirer.net со ссылкой на полицию, инцидент произошел утром в субботу. Женщина самостоятельно направлялась к краю утеса, однако поскользнулась и сорвалась в ущелье с высоты около 180 м.

Спасатели обнаружили туристку на склоне и попытались эвакуировать ее. Однако до того, как они смогли подняться к ней, женщина упала еще ниже. На момент обнаружения у нее были многочисленные переломы.

Представитель австралийского МИД сообщил, что ведомство оказывает консульскую помощь семье погибшей. Власти Австралии выразили соболезнования ее близким и попросили уважать их частную жизнь.

Ранее сообщалось, что лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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