Попытка сделать фото на Иртыше едва не стоила молодой павлодарке жизни

На реке Иртыш в районе Центральной набережной в Павлодаре сотрудники МЧС 26 января спасли девушку, которая вышла на тонкий лед ради эффектного кадра, сообщает Zakon.kz.

Попытка сделать селфи обернулась для 29-летней местной жительницы падением в ледяную воду.

По информации МЧС, это произошло во время рейдовых мероприятий на реке. Спасатели заметили человека, провалившегося под лед, и немедленно вытащили пострадавшую из воды. Ей оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего передали медикам для осмотра.

Как выяснилось, девушка решила рискнуть ради фотографии, но лед не выдержал ее веса.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Двое мужчин при попытке сделать селфи разбились при падении с высоты на горном перевале в Узбекистане.