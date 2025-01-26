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Происшествия

Попытка сделать фото на Иртыше едва не стоила молодой павлодарке жизни

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 18:17 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На реке Иртыш в районе Центральной набережной в Павлодаре сотрудники МЧС 26 января спасли девушку, которая вышла на тонкий лед ради эффектного кадра, сообщает Zakon.kz.

Попытка сделать селфи обернулась для 29-летней местной жительницы падением в ледяную воду.

По информации МЧС, это произошло во время рейдовых мероприятий на реке. Спасатели заметили человека, провалившегося под лед, и немедленно вытащили пострадавшую из воды. Ей оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего передали медикам для осмотра.

Как выяснилось, девушка решила рискнуть ради фотографии, но лед не выдержал ее веса.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Двое мужчин при попытке сделать селфи разбились при падении с высоты на горном перевале в Узбекистане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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