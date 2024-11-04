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Еще одного футболиста убила молния

Футбол Умер Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:28 Фото: pixabay
В Перу футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча. Как оказалось, у жертвы при себе был металлический браслет, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 3 ноября во время чемпионата Перу по футболу среди любителей между командами "Фамилиа Чокка" и "Хувентуд Беллависта", передает AP News. В одном из игровых эпизодов молния попала на территорию стадиона, в связи чем судья остановил встречу.

В этот момент футболисты начали покидать поле, а спустя секунды второй разряд молнии ударил в строну группы игроков. Повторный удар оказался трагическим для 39-летнего Хосе де ла Круса. Помимо него семь человек получили ранения различной степени.

Футбол Умер Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:28

Фото: pixabay

Местные власти заявили, что молния ударила в футболиста из-за металлического браслета, который был у него на руке.

Это уже второй случай с трагическим концом за текущий год. В феврале небесный электрический заряд в Индонезии настиг игрока, который умер спустя время на больничной койке.

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