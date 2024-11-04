Еще одного футболиста убила молния
Несчастный случай произошел 3 ноября во время чемпионата Перу по футболу среди любителей между командами "Фамилиа Чокка" и "Хувентуд Беллависта", передает AP News. В одном из игровых эпизодов молния попала на территорию стадиона, в связи чем судья остановил встречу.
В этот момент футболисты начали покидать поле, а спустя секунды второй разряд молнии ударил в строну группы игроков. Повторный удар оказался трагическим для 39-летнего Хосе де ла Круса. Помимо него семь человек получили ранения различной степени.
Фото: pixabay
Местные власти заявили, что молния ударила в футболиста из-за металлического браслета, который был у него на руке.
Это уже второй случай с трагическим концом за текущий год. В феврале небесный электрический заряд в Индонезии настиг игрока, который умер спустя время на больничной койке.