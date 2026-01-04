#Казахстан в сравнении
Мир

Трагедия в ЮАР: молния поразила участников фестиваля

два человека погибли во время удара молнии в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 21:48 Фото: pixabay
Молния поразила 150 человек, собравшихся на фестивале к северу от столицы Южной Африки Претории, в результате чего погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EWN со ссылкой на Минздрав Северо-Западной провинции, инцидент произошел вечером 3 января недалеко от деревни Матибестад, примерно в 70 км от Претории, где ежегодно проводится традиционный праздник.

"Большинство пациентов получили легкие ожоги в результате удара молнии. В клинику Матибестада обратились 150 пациентов", – говорится в заявлении.

Двоих доставили без признаков жизни. Общее число госпитализированных составило 49 человек, 13 из них в критическом состоянии перевели на лечение в столичную провинцию Гаутенг.

Правительство ЮАР выразило соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что фотограф одновременно запечатлел сразу две редкие формы молний.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
