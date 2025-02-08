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Мир

18 пассажиров автобуса пострадали в аварии на северо-западе Турции

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 14:25 Фото: скриншот видео
18 рабочих пострадали в ДТП с автобусом в городе Балыкесире на северо-западе Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Anadolu, автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, они доставили всех пострадавших в больницы.

Отмечается, что автобус доставлял рабочих на утреннюю смену.

Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся в результате аварии в Алматинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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