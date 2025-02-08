18 пассажиров автобуса пострадали в аварии на северо-западе Турции

18 рабочих пострадали в ДТП с автобусом в городе Балыкесире на северо-западе Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Anadolu, автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, они доставили всех пострадавших в больницы.

Отмечается, что автобус доставлял рабочих на утреннюю смену.

#Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis kaza yaptı, 18 kişi yaralandı https://t.co/umBFUlhiGm pic.twitter.com/nfswnBpwM6 — Yeni Asır (@yeniasir) February 8, 2025

Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся в результате аварии в Алматинской области.