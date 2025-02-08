Автомобиль опрокинулся в результате аварии в Алматинской области

Фото: пресс-служба МВД РК

8 февраля на автодороге Алматы – Бишкек, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Chaser, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Toyota Ipsum, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП автомобиль Toyota Ipsum выехал на обочину и опрокинулся. "Водитель указанного транспортного средства был доставлен в больницу. Данный факт зарегистрирован в УП Карасайского района, ведутся необходимые следственные действия", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматинской области. Ранее сообщалось, что звезда сериала "Две судьбы" Денис Матросов столкнулся с полицейским автомобилем в Москве.

Поделиться новостью