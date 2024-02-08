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Появились подробности о семье, пропавшей при сходе оползня в Алматы

Появились подробности о семье, пропавшей при сходе оползня в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, прибывший на место ЧП 8 февраля 2024 года, рассказал подробности о семье, пропавшей при сходе оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что известно о детях, которые пропали при сходе оползня.

"Близнецы, 2007 года рождения... Сегодня в школу не пришли. Они являются учениками 48-й школы Медеуского района".Еркебулан Оразалин

По его словам, директор школы находится на месте ЧП.

"Ночью мы по биллинговой связи проверяли через РУВД сотовые телефоны родителей, то есть матери и отчима. Предварительно показывало, что по этому адресу сотовые телефоны находятся. Сигнал не проходит".Еркебулан Оразалин

Ранее сообщалось, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка 2007 г. р. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются.

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