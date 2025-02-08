Американского священника собираются судить за акт экзорцизма

Знаменитого священника из Мичигана (США), известного своими экскурсиями по религиозным местам и подкастами, будут судить за акт экзорцизма, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что католическому священнику и ведущему подкаста из Мичигана предъявлены обвинения в штате Иллинойс.

Подкаст "The Exorcist Files", о котором написана одноименная книга, восхваляет способности Мартинса как эксперта в области экзорцизма и рассказывает его личные истории.

Так недавно Карлоса Мартинса обвинили в совершении правонарушения за инцидент, произошедший 21 ноября 2024 года. Он случился во время тура по случаю поминовения святого Иуды в штате Иллинойс.

В тот день Мартинс "схватил волосы" 13-летней девочки и пытался использовать их в качестве зубной щетки. После странного взаимодействия Мартинс сел позади девочки-подростка и "издал рычащий звук", напоминающий акт "экзорцизма". После инцидента религиозный тур немедленно остановили, а на место происшествия вызвали полицию. Представители епархии встретились со священником и попросили его "покинуть приход и епархию". В конце февраля ему предстоит судебное разбирательство.

Ранее сообщалось о не менее шокирующем случае: мужчина с психическими отклонениями осквернил храм в Ватикане.