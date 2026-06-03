Священник заявил в суде, что интим с прихожанкой был "священной связью"

В США продолжается суд над бывшим католическим священником Энтони Одионгом, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. Во время процесса выяснилось, что он называл отношения с одной из прихожанок "духовными и священными", сообщает Zakon.kz.

Суд проходит в городе Уэйко (штат Техас), об этом пишет издание KWTX. Одна из предполагаемых потерпевших рассказала, что познакомилась с Одионгом после тяжелого развода. По ее словам, священник предложил ей поддержку и стал духовным наставником. Со временем отношения между ними переросли в романтические.

Женщина заявила, что их связь продолжалась около трех лет. По ее словам, когда между ними произошла интимная близость, священник назвал происходящее "духовным и священным опытом". Отношения прекратились после того, как их обнаружили дети женщины.

В ходе судебного процесса свои показания дали и другие женщины. Одна из них заявила, что Одионг совершал в отношении нее нежелательные прикосновения, другая сообщила, что родила от него ребенка, что, по данным суда, подтвердил тест ДНК.

Всего бывшего священника в неподобающем поведении обвинили девять женщин. Одионг был арестован во Флориде в 2024 году. Католический диоцез Остина ранее лишил его права проводить богослужения.

Сам обвиняемый вину не признает. Его адвокаты утверждают, что отношения носили добровольный характер. По предъявленным обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы по двум эпизодам и пожизненное заключение по одному из пунктов. Ожидается, что приговор будет вынесен в ближайшие дни.

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