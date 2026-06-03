#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Священник заявил в суде, что интим с прихожанкой был "священной связью"

суд над священником, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 20:16 Фото: magnific
В США продолжается суд над бывшим католическим священником Энтони Одионгом, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. Во время процесса выяснилось, что он называл отношения с одной из прихожанок "духовными и священными", сообщает Zakon.kz.

Суд проходит в городе Уэйко (штат Техас), об этом пишет издание KWTX. Одна из предполагаемых потерпевших рассказала, что познакомилась с Одионгом после тяжелого развода. По ее словам, священник предложил ей поддержку и стал духовным наставником. Со временем отношения между ними переросли в романтические.

Женщина заявила, что их связь продолжалась около трех лет. По ее словам, когда между ними произошла интимная близость, священник назвал происходящее "духовным и священным опытом". Отношения прекратились после того, как их обнаружили дети женщины.

В ходе судебного процесса свои показания дали и другие женщины. Одна из них заявила, что Одионг совершал в отношении нее нежелательные прикосновения, другая сообщила, что родила от него ребенка, что, по данным суда, подтвердил тест ДНК.

Всего бывшего священника в неподобающем поведении обвинили девять женщин. Одионг был арестован во Флориде в 2024 году. Католический диоцез Остина ранее лишил его права проводить богослужения.

Сам обвиняемый вину не признает. Его адвокаты утверждают, что отношения носили добровольный характер. По предъявленным обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы по двум эпизодам и пожизненное заключение по одному из пунктов. Ожидается, что приговор будет вынесен в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили в глубинах океана пугающих новых существ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Американского священника мобираются судить за акт экзорцизма
03:20, 09 февраля 2025
Американского священника собираются судить за акт экзорцизма
Бывшего судью судят в Костанае по обвинению в коррупции
09:39, 18 августа 2023
Экс-судья пошел под суд в Костанае по делу о коррупции
актер Кевин Спейси
12:02, 29 июня 2023
В Лондоне начался суд над Кевином Спейси, обвиняемым в сексуальных домогательствах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба ФК &quot;Актобе&quot;
21:05, Сегодня
Лев Скворцов официально перешёл в "Шахтёр"
Фото: UFC
20:32, Сегодня
Царукян огласил условие, при котором согласится участвовать в турнире UFC в Белом доме
Фото: WTA
20:11, Сегодня
"Прямо сейчас хочу уйти из тенниса": Соболенко - после поражения на "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: UFC
19:45, Сегодня
"Может, с пушкой": Царукян - о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: