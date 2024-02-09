Экибастузская ГРЭС-1 оспорила в суде административные акты Департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

Госорганом предписано получить заключение экологической экспертизы с учетом работ по добыче микросферы. Истец просил суд признать акт о результатах проверки и предписание об устранении нарушении незаконными, мотивируя отсутствием обязанности иметь разрешительный документ на данную деятельность. СМАС отказал в иске.

"Установлено, что при высокотемпературном сжигании угля в составе золошлаков образуются микросферы, которые поднимаются на водную поверхность. Между ГРЭС и ТОО был заключен договор купли-продажи золошлаковых отходов и по соглашению сторон за период с мая по август 2022 года было передано (реализовано) 169,4 тонн микросферы. Следовательно, ГРЭС осуществляет добычу микросферы и данная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, подлежит обязательной экологической экспертизе", – рассказали в суде.

Отмечается, что по законодательству, добычу, сбор, временное хранение, транспортировку, сортировку микросферы должен осуществлять собственник техногенных минеральных образований. Это обязывает ГРЭС предусмотреть в проектных решениях операции по их добыче и дальнейшему обращению с учетом положительного заключения экспертизы.

"Кассация признала, что при указанных обстоятельствах выводы судов в части законности предписания являются обоснованными. Не подлежит оспариванию в порядке адмсудопроизводства акт о результатах проверки, поскольку он не является обременяющим для истца. Определенные обязанности на истца возлагает предписание", – отметили в суде.

Адмколлегия ВС постановила отменить судебные акты в части иска о признании незаконным и отмене акта о результатах проверки. Иск в указанной части возвращен. Судебные акты в части оспаривания предписания оставлены в силе.

Ранее сообщалось, что в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" начато антимонопольное расследование.