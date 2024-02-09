Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экибастузская ГРЭС-1 оспорила в суде административные акты

ГРЭС-1 Фото: Telegram/azrk_bkda_online
Экибастузская ГРЭС-1 оспорила в суде административные акты Департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

Госорганом предписано получить заключение экологической экспертизы с учетом работ по добыче микросферы. Истец просил суд признать акт о результатах проверки и предписание об устранении нарушении незаконными, мотивируя отсутствием обязанности иметь разрешительный документ на данную деятельность. СМАС отказал в иске.

"Установлено, что при высокотемпературном сжигании угля в составе золошлаков образуются микросферы, которые поднимаются на водную поверхность. Между ГРЭС и ТОО был заключен договор купли-продажи золошлаковых отходов и по соглашению сторон за период с мая по август 2022 года было передано (реализовано) 169,4 тонн микросферы. Следовательно, ГРЭС осуществляет добычу микросферы и данная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, подлежит обязательной экологической экспертизе", – рассказали в суде.

Отмечается, что по законодательству, добычу, сбор, временное хранение, транспортировку, сортировку микросферы должен осуществлять собственник техногенных минеральных образований. Это обязывает ГРЭС предусмотреть в проектных решениях операции по их добыче и дальнейшему обращению с учетом положительного заключения экспертизы.

"Кассация признала, что при указанных обстоятельствах выводы судов в части законности предписания являются обоснованными. Не подлежит оспариванию в порядке адмсудопроизводства акт о результатах проверки, поскольку он не является обременяющим для истца. Определенные обязанности на истца возлагает предписание", – отметили в суде.

Адмколлегия ВС постановила отменить судебные акты в части иска о признании незаконным и отмене акта о результатах проверки. Иск в указанной части возвращен. Судебные акты в части оспаривания предписания оставлены в силе.

Ранее сообщалось, что в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" начато антимонопольное расследование.

Читайте также

Казахстан МЧС министр Чингис Аринов
Держал в руках и оружие, и лопату: новый глава МЧС о своей готовности к работе
жильцы жалуются на сырость в квартирах
Грибы на полу и стенах: актаусцы живут в арендном жилье в сырости и без тепла
Жесткий спрос от Бектенова, новые назначения, возвращения масок – итоги за день
Жесткий спрос от Бектенова, новые назначения, возвращение масок – итоги за день
Елена Беляева
Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: