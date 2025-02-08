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Мир

Спутниковые снимки показали, как сильно растаяла Аляска

Спутниковые снимки показали, как сильно растаяла Аляска, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 04:40 Фото: pixabay
Спутниковые снимки демонстрируют глобальное потепление на Аляске. На новых изображениях заметен район Бристольского залива на юге штата, который еще год назад был покрыт снегом и льдом. Теперь там видны километры голой земли, сообщает Zakon.kz.

Ситуация вызывает обеспокоенность в городе Анкоридж, расположенном на северо-востоке Аляски. Если раньше средняя высота снежного покрова в январе составляла 33 см, то в этом году его практически нет.

Фото: NASA

"По данным NOAA, с декабря 2024 года температура по всему штату превышала норму на 3–6 градусов Цельсия. В необитаемых районах фиксировались еще более значительные аномалии. Повышение температуры вызвало таяние снега и льда, а новые осадки выпадали преимущественно в виде дождя".Обсерватория Земли NASA (NASA Earth Observatory)

По мере того как изменение климата нагревает планету, арктические регионы, включая Аляску, сталкиваются с ускоренным потеплением – температура растет в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, необычные погодные явления в северной части Тихого океана спровоцировали морскую волну тепла, которая этой зимой охватила Северную Америку. Во-вторых, изменение климата приводит к разрушению морского льда, играющего ключевую роль в отражении солнечных лучей.

Ранее сообщалось, что ночью 7 февраля на Аляске разбился небольшой самолет Cessna Caravan.

Аксинья Титова
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