Спутниковые снимки показали, как сильно растаяла Аляска

Спутниковые снимки демонстрируют глобальное потепление на Аляске. На новых изображениях заметен район Бристольского залива на юге штата, который еще год назад был покрыт снегом и льдом. Теперь там видны километры голой земли, сообщает Zakon.kz.

Ситуация вызывает обеспокоенность в городе Анкоридж, расположенном на северо-востоке Аляски. Если раньше средняя высота снежного покрова в январе составляла 33 см, то в этом году его практически нет.

Фото: NASA

"По данным NOAA, с декабря 2024 года температура по всему штату превышала норму на 3–6 градусов Цельсия. В необитаемых районах фиксировались еще более значительные аномалии. Повышение температуры вызвало таяние снега и льда, а новые осадки выпадали преимущественно в виде дождя". Обсерватория Земли NASA (NASA Earth Observatory)

По мере того как изменение климата нагревает планету, арктические регионы, включая Аляску, сталкиваются с ускоренным потеплением – температура растет в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, необычные погодные явления в северной части Тихого океана спровоцировали морскую волну тепла, которая этой зимой охватила Северную Америку. Во-вторых, изменение климата приводит к разрушению морского льда, играющего ключевую роль в отражении солнечных лучей.

Ранее сообщалось, что ночью 7 февраля на Аляске разбился небольшой самолет Cessna Caravan.