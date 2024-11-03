Спутниковые снимки показали разрушения от смертоносных наводнений в Испании
NASA Earth Observatory сделала снимок со своего спутника Landsat 8 на следующий день после исторического ливня. На нем были запечатлены части восточной провинции Валенсия, затопленные паводковыми водами.
Между тем русло реки Турия и прибрежные водно-болотные угодья L'Albufera были заполнены потоком, содержащим осадки.
Фото: Лорен Дофин/NASA Earth Observatory
Наводнение стало одним из самых смертоносных погодных явлений в современной истории Испании. Климатологи говорят, что видят четкую связь между внезапным наводнением и глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, добавляя, что изменение климата сделало осадки на этой неделе более сильными и в два раза более вероятными.
Особенно сильно пострадал город Чива недалеко от Валенсии.
Ранее появилась информация, что около 95 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений в Испании.