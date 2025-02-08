Самолет разбился на Аляске

Минувшей ночью на Аляске разбился небольшой самолет Cessna Caravan, сообщает Zakon.kz.

На борту находилось девять пассажиров и один пилот. Все погибли, передает Associated Press.

Фото: wsvn

Накануне самолет Cessna Caravan вылетел из города Уналаклит в крупный населенный пункт Ном. Однако менее чем через час с ним потеряли связь.

"С самолетом произошло какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости", – говорится в материале.

Крушение Cessna Caravan на Аляске стало третьей крупной авиакатастрофой в США за последние 10 дней.

Ранее на юге Филиппин произошла авиакатастрофа, в которой погибли американский военнослужащий и трое подрядчиков Пентагона. Это была третья авиакатастрофа за 6 февраля. В этот же день пассажиры рейса авиакомпании Frontier Airlines, летевшего по маршруту Денвер – Хьюстон совместными усилиями усмирили буйного мужчину.