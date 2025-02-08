#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
511.18
530.6
5.28
Мир

Самолет разбился на Аляске

Авиакатастрофа, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 06:42 Фото: apnews
Минувшей ночью на Аляске разбился небольшой самолет Cessna Caravan, сообщает Zakon.kz.

На борту находилось девять пассажиров и один пилот. Все погибли, передает Associated Press.

Фото: wsvn

Накануне самолет Cessna Caravan вылетел из города Уналаклит в крупный населенный пункт Ном. Однако менее чем через час с ним потеряли связь.

"С самолетом произошло какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости", – говорится в материале.

Крушение Cessna Caravan на Аляске стало третьей крупной авиакатастрофой в США за последние 10 дней.

Ранее на юге Филиппин произошла авиакатастрофа, в которой погибли американский военнослужащий и трое подрядчиков Пентагона. Это была третья авиакатастрофа за 6 февраля. В этот же день пассажиры рейса авиакомпании Frontier Airlines, летевшего по маршруту Денвер – Хьюстон совместными усилиями усмирили буйного мужчину.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Мужчина с психическими отклонениями осквернил храм в Ватикане
Мир
07:32, Сегодня
Мужчина с психическими отклонениями осквернил храм в Ватикане
После утечки промышленной краски Аргентинский канал стал ярко-красным
Мир
05:25, Сегодня
После утечки промышленной краски Аргентинский канал стал ярко-красным
В Китае девочка украла у мамы драгоценности и продала их всего за 8 долларов
Мир
04:04, 08 февраля 2025
В Китае девочка украла у мамы драгоценности и продала их всего за 8 долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: