Обезьяна оставила Шри-Ланку без света

9 февраля обезьяна стала причиной массового отключения света на острове Шри-Ланка, сообщает Zakon.kz.

Животное пробралось на подстанцию и повредило трансформатор в пригороде Коломбо, в результате чего произошел масштабный сбой, пишет Geo News. Со слов министра энергетики Кумара Джаякоди власти пытаются исправить ситуацию.

В ряде районов подачу электричества вернули в течение трех часов, при этом полное восстановление электроснабжения может занять еще некоторое время.

IN PICTURES: Sri Lankan monkey causes nationwide blackout



📸: AFP



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А жители японского Киото тем временем радуются редкому снегопаду. При этом метеорологическое агентство активно призывает людей быть осторожными со снегом на линиях электропередач и деревьях.