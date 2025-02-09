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Мир

Обезьяна оставила Шри-Ланку без света

Шри-Ланка, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 02:52 Фото: pixabay
9 февраля обезьяна стала причиной массового отключения света на острове Шри-Ланка, сообщает Zakon.kz.

Животное пробралось на подстанцию и повредило трансформатор в пригороде Коломбо, в результате чего произошел масштабный сбой, пишет Geo News. Со слов министра энергетики Кумара Джаякоди власти пытаются исправить ситуацию.

В ряде районов подачу электричества вернули в течение трех часов, при этом полное восстановление электроснабжения может занять еще некоторое время.

А жители японского Киото тем временем радуются редкому снегопаду. При этом метеорологическое агентство активно призывает людей быть осторожными со снегом на линиях электропередач и деревьях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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