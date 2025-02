Обезьяна оставила Шри-Ланку без света

Животное пробралось на подстанцию и повредило трансформатор в пригороде Коломбо, в результате чего произошел масштабный сбой, пишет Geo News. Со слов министра энергетики Кумара Джаякоди власти пытаются исправить ситуацию.

В ряде районов подачу электричества вернули в течение трех часов, при этом полное восстановление электроснабжения может занять еще некоторое время.

