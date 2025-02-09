В Киото редкий снегопад вызвал восторг у местных жителей

8 и 9 февраля на обширной территории древней японской столицы, города Киото, наблюдался обильный снегопад, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания NHK, небывалый для префектуры снегопад может повлиять на работу транспорта и других служб. Как оказалось, в горных районах высота снега уже достигла 40 см. И пока метеорологическое агентство активно призывает людей быть осторожными со снегом на линиях электропередач и деревьях, местные жители с радостью фиксируют неизменный символ зимы.

К небывалой радости жителей Киото, снегом завалило и храм Киёмидзу-дэра. Этот исторический храм стоит на склоне горы Отоваяма. Считается, что он был основан монахом Энтин в 778 году, задолго до того, как Киото стал столицей страны.

"Такой пейзаж обычно можно увидеть не чаще, чем раз в год", – объясняют японцы, которых в принципе трудно чем-либо удивить.

Днями ранее мэрия японского Отару усилила меры безопасности из‑за наплыва туристов, которые каждую зиму приезжают в этот небольшой городок, чтобы увидеть снег.