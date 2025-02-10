Исчезнувшие во время ледникового периода эскулаповы змеи вернулись в Британию

Исследователи из университетов в Борнмуте и Бангоре обнаружили возвращение эскулаповых змей на территорию Великобритании. Этот вид рептилий исчез с островов около 300 тысяч лет назад во время ледникового периода, сообщает Zakon.kz.

Эта интересная информация об открытии была опубликована на портале The Conversation.

Эскулапов полоз, или эскулапова змея – вид змей семейства ужеобразных. Эскулапов полоз обладает реликтовым ареалом, что стало причиной внесения его в Красные книги России, Украины и Грузии.

Также стоит отметить, что эти змеи не являются ядовитыми.

Британские зоологи установили радиодатчики 21 эскулапову полозу на севере Уэльса и следили за ними в течение двух летних сезонов.

Оказалось, что у вида есть "козырь": змеи не только существуют в дикой природе, но и остаются практически незаметными для большинства людей.

Стоит отметить тот факт, что судьба эскулаповых змей будет рассматриваться на уровне правительства. Если специалисты признают вид чужеродным и вызывающим опасения, то вернувшихся рептилий уничтожат.

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