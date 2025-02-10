Исчезнувшие во время ледникового периода эскулаповы змеи вернулись в Британию
Эта интересная информация об открытии была опубликована на портале The Conversation.
Эскулапов полоз, или эскулапова змея – вид змей семейства ужеобразных. Эскулапов полоз обладает реликтовым ареалом, что стало причиной внесения его в Красные книги России, Украины и Грузии.
Также стоит отметить, что эти змеи не являются ядовитыми.
Британские зоологи установили радиодатчики 21 эскулапову полозу на севере Уэльса и следили за ними в течение двух летних сезонов.
Оказалось, что у вида есть "козырь": змеи не только существуют в дикой природе, но и остаются практически незаметными для большинства людей.
Стоит отметить тот факт, что судьба эскулаповых змей будет рассматриваться на уровне правительства. Если специалисты признают вид чужеродным и вызывающим опасения, то вернувшихся рептилий уничтожат.
В конце 2024 года мы рассказывали курьезный случай. Тогда казахстанец на тое перепутал змею с казы. Эту историю можно прочитать тут.