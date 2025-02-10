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Общество

Возрождение Аральского моря: как Казахстан восстанавливает экосистему Северного Арала

Возрождение Аральского моря: как Казахстан восстанавливает экосистему северного Арала, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 09:23 Фото: flickr/Arian Zwegers
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 10 февраля 2025 года, рассказали, что делает наша страна для возрождения Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили слова главы государства Касым-Жомарта Токаева, сказанные на неформальном саммите Организации тюркских государств в июле 2024 года в Азербайджане:

"Не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Кроме того, важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии".

По данным министерства, 1 млрд кубометров воды направили в Северное Аральское море с октября 2024-го по январь этого года.

"Это на 100 млн кубометров больше объема, запланированного ранее. Благодаря договоренностям, достигнутым со странами Центральной Азии, к концу марта 2025 года в Северный Арал направят в общей сложности 1,6 млрд кубометров воды. На сегодняшний день общий объем воды в Северном Аральском море – 22,1 млрд кубометров. На начало 2022 года он составлял 18,9 млрд кубометров".Пресс-служба МВРИ РК

Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров.

"Продолжает увеличиваться площадь Северного Аральского моря. На сегодняшний день она составляет 3065 кв. км. Это на 111 кв. км больше, чем в начале 2022 года".Пресс-служба МВРИ РК

Как пояснили в ведомстве, увеличение объема и площади Северного Аральского моря позволило снизить минерализацию воды и восстановить популяцию 22 видов рыб. Ежегодный объем рыболовства достиг 8 тыс. тонн.

"На стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья". На сегодня завершены работы по реконструкции дамб на двух участках между озером Карашалан и рекой Сырдарья, строительство защитной дамбы "Тауир", реконструкция канала "Карашалан-1". До конца года планируется завершить реконструкцию Кокаральской плотины, отделяющей Северный Арал от Большого Аральского моря. Реализация проекта поспособствуют сохранению Северного Арала и снижению солености воды".Пресс-служба МВРИ РК

Кроме того, применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 млн кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море. Было выровнено 55 тыс. га рисовых полей, что привело к увеличению средней урожайности с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с га.

"Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий увеличено субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем с 50 до 80%. При использовании водосберегающих систем размер субсидий на поливную воду увеличен до 85% в зависимости от тарифа".Пресс-служба МВРИ РК

Для рекультивации территорий в бассейне Аральского моря продолжаются работы по озеленению. На высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 млн саженцев.

"С 2021 по 2024 год произведена посадка семян и саженцев на площади 475 тыс. га. В этом году аналогичные работы планируется провести на 428 тыс. га. Благодаря этому к концу 2025 года общая площадь озеленения дна Аральского моря должна достичь 1,1 млн га".Пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве отметили, что 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев был избран президентом МФСА до конца 2026 года. Был утвержден План работы Исполкома МФСА на время председательства Казахстана в 2024-2026 годах. Документ охватывает около 40 мероприятий по 10 разным направлениям.

"Реализация поручений президента позволит обеспечить работой около 2000 тыс. человек. Увеличение объема и площади Северного Аральского моря снизит минерализацию воды, что поможет сохранить его биологическое разнообразие и поспособствует развитию рыбного хозяйства Кызылординской области. Внедрение водосберегающих технологий и развитие водной инфраструктуры позволит направлять в Северный Арал дополнительные объемы воды, а также поможет в развитии сельского хозяйства региона".Пресс-служба МВРИ РК

Как подчеркнули в министерстве, озеленение высохших территорий Аральского моря позволит предотвратить эрозию почвы и поможет в борьбе с песчаными и солевыми бурями. Это улучшит экологическую обстановку в регионе, а также защитит здоровье местных жителей.

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31 января 2025 года стало известно, что ученые нескольких стран хотят создать оазис на дне Арала. О том, как исчезло Аральское море и что происходит с ним сегодня, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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