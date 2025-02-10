Необычная услуга парижского кафе вызвала международный интерес
По информации британского издания Daily Mail, письмо запечатывают воском от свечи и помещают в один из почтовых ящиков на стене кафе, каждый из которых помечен датой доставки.
Отмечается, что стоимость услуги зависит от срока хранения письма: отправка через год обойдется в 15 евро (более 7800 тенге), через пять лет – 25 евро (более 13 тыс. тенге), а через 20 лет – в 45 евро (более 23,5 тыс. тенге). Кафе также предоставляет возможность обновить адрес доставки на своем сайте, если клиент переезжает.
Как уточняется, идея создания такого кафе пришла основательнице Женевьеве Ландсманн после поездки в Корею, где она увидела подобное заведение. Теперь Café Pli стало популярным местом, особенно среди пользователей соцсетей.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, разрешающий получение посылок третьими лицами.