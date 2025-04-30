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Туризм

Парижские кафе и рестораны уличили в обмане клиентов

Официент, столик, клиент, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 05:59 Фото: pexels
Кафе и рестораны Парижа заменяют дорогое вино, которое подают в бокалах, на более дешевые аналоги, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказывает The Times, ссылаясь на расследование газеты Le Parisien, журналисты которой вместе с двумя сомелье под видом англоговорящих туристов посетили несколько бистро и брассерий.

В расследовании говорится, что вместо заявленных в винной карте напитков, например, премиального белого вина шабли, бокал которого продается за девять евро, официанты приносят бокал совиньона стоимостью около пяти евро.

По словам сотрудников заведений, практика замены напитков наиболее распространена в туристических районах. По их словам, большинство клиентов, особенно иностранцы, не способны различить сорта по вкусу. Некоторые рестораны, по признанию работников, даже смешивают остатки вин для подачи в рамках акций "счастливого часа".

Один из официантов признался, что его попросили подавать вино подешевле, чтобы не открывать дорогую бутылку, в которой вино могло потом испортиться, если оставить ее открытой.

По закону вино должны наливать на глазах у клиентов, с демонстрацией оригинальной бутылки. Однако, как рассказал Жером Бауэр, руководитель Национальной конфедерации производителей вин AOC, даже небольшое число нарушителей вредит имиджу отрасли и снижает доверие к винодельческим регионам Франции.

Контролировать нарушения сложно из-за большого числа заведений – в Париже их насчитывается около 60 тыс. За обман клиентов при подаче вина французским законодательством предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы и штраф в размере 30 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что Франция готова поддержать упрощение визового режима для казахстанцев в Евросоюз.

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Аксинья Титова
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