Взрыв в кафе Уральска: кто виноват и что делается для спасения выживших

Пять человек, пострадавших от взрыва газа в кафе "RIZYQ" Уральска, находятся в больнице. Все они – молодые люди в возрасте от 21 до 32 лет, сотрудники и посетители кафе. Врачи оценивают состояние четверых из них как крайне тяжелое, сообщает Zakon.kz.

Возбуждено уголовное дело

У двоих мужчин и двух девушек обожжено огнем до 55% тела. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 292 ч.3 УК РК – в отношении кого, уральские чиновники не озвучивают. Трое погибли, пятеро получили страшные ожоги, один пострадавший отпущен домой. Всего на момент взрыва в кафе находилось 9 человек.

Кафе "RIZYQ", где готовили узбекский плов и самсу в тандыре, пользовалось популярностью среди жителей Уральска. Уже сейчас, когда в нем прогремел взрыв и двухэтажное здание рухнуло, как карточный домик, люди с возмущением стали писать в соцсетях, что видели, как здесь, вопреки правилам пожарной безопасности, готовили блюда в казане на открытом огне при помощи то ли газовой, то ли кислородной горелки.

Фото ДЧС ЗКО

Как разбирали завалы

4 января 2024 года в 02:07 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в Уральске по ул. Сырыма Датова, 52.

По прибытии к месту вызова в 02:17 пожарные установили, что в двухэтажном здании кафе в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 квадратных метров. Начался пожар на площади 25 квадратных метров, в 02:40 он был потушен.





Завалы кафе сотрудники служб ДЧС разбирали в течение целого дня. Из-под обломков здания в первые часы они извлекли обожженные тела двух погибших – студентов уральских вузов – 19-летней официантки кафе Маргариты Мухаметжановой и ее парня, 20-летнего Ерхана Токпаева.

Разбор завалов в кафе "RIZYQ" спасатели ДЧС ЗКО продолжали до 18 часов 4 января. В 14.00 спасатели обнаружили третьего погибшего – Р. Каржаубаева, 1991 года рождения, он был завален обломками здания.

Фото ДЧС ЗКО

Как лечат пострадавших

Диас Жайлаубайулы, заместитель директора городской многопрофильной больницы, сегодня сообщил СМИ, что 4 января около 2-3 часов ночи к ним с места взрыва кафе поступили четверо молодых мужчин и две девушки – все 1991-2022 годов рождения. У пятерых из них врачи диагностировали ожоги от 3 до 55% тела.



Пострадавших осмотрели травматолог, анестезиолог, нейрохирург, терапевт, им полностью провели диагностику всех конечностей тела, провели компьютерную томографию. Четверо пациентов были помещены в отделение реанимации. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Дышат самостоятельно, без кислородных масок. У всех – сильнейшие открытые ожоги. За каждым пациентом закреплен отдельно лечащий врач.

Один пациент с ожогами лица и шеи помещен в отделение политравмы. Еще один пострадавший с незначительными повреждениями после осмотра врачами направлен на амбулаторное лечение.





Фото ДЧС ЗКО

"Сейчас пациенты получают противошоковую терапию, врачи борются с ожоговой болезнью. Для профилактики инфицирования каждый из них находится в отдельном боксе. Ожоговая болезнь может привести к острой почечной недостаточности, впоследствии – к смерти. Поэтому сейчас все усилия врачей направлены на предотвращение у пострадавших острой почечной недостаточности", – рассказал Диас Жайлаубайулы.

По словам специалиста, лечение ожогов занимает от недели до одного месяца. Восстановление пострадавших от взрыва в кафе не будет быстрым. Всем им предстоит долгий путь реабилитации. Врачи не разрешают встретиться даже с тем пострадавшим, который лежит в отделении политравмы. Объясняют, что раны у него открытые, поэтому медперсонал боится любой инфекции извне.





Фото ДЧС ЗКО

Что рассказали на брифинге

5 января, во второй половине дня, акиматы Уральска и ЗКО спешно собрали брифинг. Отметим, что днем ранее пресс-служба АО "ҚазТрансГазАймақ" заявила, что, предположительно, взрыв произошел от газового баллона. Так как топочная кафе, куда подведена линия газификации кафе, от взрыва не пострадала.

В АО "ҚазТрансГазАймақ" также пояснили, что газоснабжение кафе "RIZYQ" осуществлялось от индивидуального ШРП (шкафный газорегуляторный пункт). Прибывшая на место аварийная бригада отключила подачу природного газа в этот ШРП.

Стоящий по соседству с кафе 5-этажный жилой дом от взрыва не пострадал, его газоснабжение осуществляется от другого ШРП.

На брифинге начальник аварийно-диспетчерской службы АО "ҚазТрансГазАймақ" Сакен Габдуллин рассказал, что техусловия на газификацию кафе "RIZYQ" выдавали они, но сколько газовых приборов там подключили к линии, им неизвестно. Вся проектная документация – на руках хозяина кафе.

"Абонент, владелец газопотребляющего оборудования, согласно Закону "О газе и газоснабжении", обязан заключить договор на техническое обслуживание своих газопотребляющих приборов. Договор с нами владелец кафе не заключал. Мы не имеем права на проведение техобслуживания. Он заключил его со сторонней организацией. В ЗКО порядка 70 организаций осуществляют эту деятельность. Топочная осталась в целости и сохранности. От чего произошел хлопок газо-воздушной смеси, мы сейчас не можем ничего сказать. Это будет установлено в результате экспертизы. С нашей трубы они взяли газ, и все. Если они использовали при готовке отдельно газовые баллоны, то мы этот вопрос не курируем", – пояснил Сакен Габдулин.

Проходило ли кафе проверку на предмет противопожарной безопасности

Начальник управления ликвидации ДЧС ЗКО полковник гражданской защиты Рауан Каиргалиев пояснил, что по линии ЧС они осуществляют в точках общепита проверку противопожарной безопасности. В случае с кафе "RIZYQ" необходимо было провести проверку соответствия техусловиям газового оборудования. Эту проверку должна производить газотехническая инспекция. Однако проверка на соответствие технического состояния газового оборудование в кафе "RIZYQ" не проводилась.

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Азамат Халелов признал, что такие проверки должны проводить местные исполнительные органы в лице ЖКХ.

"Инспекция проверяет все объекты только по особому назначению, получает наряд-задание, после этого проверяет объекты общепита. Кафе "RIZYQ" в данном случае проверку не проходило. После данного инцидента будет создана дополнительная рабочая группа из уполномоченных органов, и далее будут организованы мероприятия по предотвращению таких ситуаций. С нового года отменен мораторий на проверку субъектов МСБ. Теперь бизнес мы будем проверять, будет создана специальная рабочая комиссия, которая займется предотвращением именно таких ситуаций". Азамат Халелов

Начальник управления ликвидации ДЧС ЗКО полковник гражданской защиты Рауан Каиргалиев пояснил, что сейчас следствие разбирается, кто из погибших и травмированных в результате разрушения кафе является работником, а кто – посетителем.

Кто понесет ответственность за гибель людей

Рауан Каиргалиев ответил, что владельцем здания является гражданин Казахстана. Однако он сдал его в аренду. По поводу предпринимателя, которому принадлежит бизнес, и гражданином какого государства он является, представитель ДЧС ЗКО не ответил.

Журналисты задали вопрос о том, почему кафе находится в непосредственной близости к жилому пятиэтажному дому? Этот дом чудом уцелел – в части квартир в нем взрывной волной выбило стекла.

Руководитель отдела архитектуры Муратбек Ташинбаев ответил, что расстояние между кафе и домом должно быть 6 метров. В действительности это расстояние равно 3 метрам.

Почему так произошло

"Сначала было построено кафе. Это было основное строение. Кафе было принято в эксплуатацию в 2013 году, затем продано. После этого новый владелец в 2021 году реконструировал здание. Была сделана пристройка. И одновременно рядом началось строительство пятиэтажного дома. Минимальное расстояние по противопожарной безопасности, если оба здания являются капитальными, должно быть 6 метров. Однако собственники двух зданий заключили между собой нотариально заверенное соглашение, что оставляют расстояние между капитальными строениями 3 метра. Это позволяется Гражданским кодексом", – ответил Муратбек Ташинбаев.

Руководитель отдела ЖКХ Уральска Азамат Халелов пояснил, что компания-застройщик пятиэтажного дома взяла на себя обязательства остеклить все окна и отремонтировать балконные рамы в квартирах. Уже сейчас предприниматель – владелец строительной компании забил все разбитые окна целлофаном, выделил 2 млн тенге на закуп материалов и в ближайшие дни заменит все выбитые стекла.

Относительно того, какую помощь местные власти окажут семьям погибших в кафе людей, Азамат Халелов ответил, что материальная поддержка семьям будет оказана исключительно за счет местного бизнес-собщества.