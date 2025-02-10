#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.49
527.29
5.27
Мир

Трамп поручил остановить в стране выпуск пенни

Трамп поручил Казначейству остановить выпуск пенни, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 02:59 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил министру финансов Скотту Бессенту остановить производство пенни, сославшись на высокую стоимость производства одного цента, сообщает Zakon.kz.

Пенни подвергается критике уже много лет, а движение за отмену пенни набрало обороты в прошлом месяце.

Тогда в статье New York Times Magazine звучали доводы в пользу отмены монеты. Якобы она "превратилась в символ еще более глубокого разложения".

Фото: pixabay

"Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить печатать новые пенни. Давайте вырвем отходы из бюджета нашей великой страны", – призвал Трамп в сообщении в социальных сетях.

В 2023 году Монетный двор США сообщил о выпуске около 4,1 млрд пенни. В 2024 финансовом году Монетный двор США в своем годовом отчете заявил, что производство и распространение пенни обходится стране примерно в 3,7 цента, что на 20% больше, чем годом ранее. Рост стоимости металлов, включая цинк и медь, является одной из причин, по которой изготовление монеты становится все дороже.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп запросил данные о тех, кто покушался на его жизнь.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Европе разрешили добавлять в хлеб порошок из личинок
Мир
08:15, Сегодня
В Европе разрешили добавлять в хлеб порошок из личинок
У берегов Греции произошло мощное землетрясение
Мир
07:54, Сегодня
У берегов Греции произошло мощное землетрясение
Дорогостоящий лондонский особняк продали вместе с полчищем моли
Мир
05:35, Сегодня
Дорогостоящий лондонский особняк продали вместе с полчищем моли
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: