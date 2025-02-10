Трамп поручил остановить в стране выпуск пенни

Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил министру финансов Скотту Бессенту остановить производство пенни, сославшись на высокую стоимость производства одного цента, сообщает Zakon.kz.

Пенни подвергается критике уже много лет, а движение за отмену пенни набрало обороты в прошлом месяце.

Тогда в статье New York Times Magazine звучали доводы в пользу отмены монеты. Якобы она "превратилась в символ еще более глубокого разложения".

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"Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить печатать новые пенни. Давайте вырвем отходы из бюджета нашей великой страны", – призвал Трамп в сообщении в социальных сетях.

В 2023 году Монетный двор США сообщил о выпуске около 4,1 млрд пенни. В 2024 финансовом году Монетный двор США в своем годовом отчете заявил, что производство и распространение пенни обходится стране примерно в 3,7 цента, что на 20% больше, чем годом ранее. Рост стоимости металлов, включая цинк и медь, является одной из причин, по которой изготовление монеты становится все дороже.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп запросил данные о тех, кто покушался на его жизнь.