Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО

9 февраля после проведения процедуры ЭКО в одной из московских клиник (Россия), пять женщин попали в инфекционную больницу с лихорадкой и острым сепсисом. Одна из пациенток впала в кому и подключена к аппарату ИВЛ, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала РЕН ТВ, пять женщин, прошедших процедуру оплодотворения в столичной клинике, попали в инфекционную больницу. Одна из пострадавших подключена к ИВЛ. Ее муж сообщает, что состояние женщины ухудшилось почти сразу после проведенной операции. Она позвонила супругу из медцентра, чтобы тот отвез ее домой, но там ей не стало легче. Дома женщине вызвали скорую.

В больнице состояние женщины ухудшилось: у нее отказали почки и печень, возникли серьезные проблемы с дыханием, из-за чего врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. Муж пострадавшей, Вадим, собирается выяснить, какие ошибки были допущены врачами и почему в тот день несколько женщин вернулись из кабинета с плохим самочувствием.

На данный момент работа клиники "Я здорова", где проводилось оплодотворение, приостановлена до завершения эпидемиологического расследования. Росздравнадзор проверит качество работы докторов, оказывавших помощь пострадавшим.

Ранее стало известно, что в магазине Dior устроили гендер-пати.