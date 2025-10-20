#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.12
627.02
6.65
События

Одна погибла, вторая впала в кому: пациентки могли пострадать от одного хирурга в Астане

хирурга подозревают в некачественном оказании услуг в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 23:04 Фото: pixabay
Сразу две пациентки могли стать жертвами одного и того же столичного хирурга. Одна из них после пластической операции на нос погибла, другая также после септоринопластики на полгода впала в кому. Причем некачественные медуслуги были оказаны в разных клиниках, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, последний инцидент произошел в начале лета. Тогда после септоринопластики скончалась женщина. Оказалось, что медорганизация проводила хирургические операции без специального разрешения. Эту клинику уже лишили лицензии.

Еще одна трагедия произошла весной нынешнего года. Девушка после пластической операции носа впала в кому. В данное время она проходит реабилитацию. В этом случае саму клинику, где прошла операция, еще даже не проверяли. В комитете медицинского и фармконтроля заявили, что не могут этого сделать, потому что у медорганизации есть право провести независимую экспертизу. Теперь в ведомстве заявляют, что ждать больше не будут.

"Родственники говорят, что один и тот же доктор, но я лично не связывался: мы не имеем права связываться ни с субъектом, ни с родственниками. Пока мы не заведем проверку, не зайдем и не убедимся, что точно тот же доктор. К сожалению, они не создали независимую экспертную комиссию; различными отговорками, письмами они пишут: завтра-завтра, вот создаем, вот собираем. И так мы дотянули сегодня до октября месяца, дальше ждать мы не намерены". Зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлан Айманов

Ранее сообщалось, что после неудачной операции казахстанке хирург добровольно выплатил миллион тенге. Однако женщина обратилась в суд, и теперь врач и больница должны доплатить ей 2,4 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО
04:59, 11 февраля 2025
Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО
Школьник впал в кому после падения с лестницы в Астане
02:01, 25 сентября 2023
Школьник впал в кому после падения с лестницы в Астане
В Костанае четверо детей пострадали от наркоза, один из них – в коме уже 10 дней
04:26, 27 декабря 2022
В Костанае четверо детей пострадали от наркоза, один из них – в коме уже 10 дней
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: