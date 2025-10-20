Одна погибла, вторая впала в кому: пациентки могли пострадать от одного хирурга в Астане

Сразу две пациентки могли стать жертвами одного и того же столичного хирурга. Одна из них после пластической операции на нос погибла, другая также после септоринопластики на полгода впала в кому. Причем некачественные медуслуги были оказаны в разных клиниках, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, последний инцидент произошел в начале лета. Тогда после септоринопластики скончалась женщина. Оказалось, что медорганизация проводила хирургические операции без специального разрешения. Эту клинику уже лишили лицензии.

Еще одна трагедия произошла весной нынешнего года. Девушка после пластической операции носа впала в кому. В данное время она проходит реабилитацию. В этом случае саму клинику, где прошла операция, еще даже не проверяли. В комитете медицинского и фармконтроля заявили, что не могут этого сделать, потому что у медорганизации есть право провести независимую экспертизу. Теперь в ведомстве заявляют, что ждать больше не будут.

"Родственники говорят, что один и тот же доктор, но я лично не связывался: мы не имеем права связываться ни с субъектом, ни с родственниками. Пока мы не заведем проверку, не зайдем и не убедимся, что точно тот же доктор. К сожалению, они не создали независимую экспертную комиссию; различными отговорками, письмами они пишут: завтра-завтра, вот создаем, вот собираем. И так мы дотянули сегодня до октября месяца, дальше ждать мы не намерены". Зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлан Айманов

Ранее сообщалось, что после неудачной операции казахстанке хирург добровольно выплатил миллион тенге. Однако женщина обратилась в суд, и теперь врач и больница должны доплатить ей 2,4 млн тенге.