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Мир

Жители сейсмоопасного региона опасаются, что их смоет цунами после землетрясения

Горы, океан, небо, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 06:20 Фото: pixabay
17 июля у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2. Местные власти предупреждают об угрозе цунами, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано неподалеку от побережья Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр толчков находился в 87 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт.

Очаг стихии залегал на глубине 20,1 км. Есть угроза цунами.

Аляска является частью сейсмически активного Тихоокеанского огненного кольца. В марте 1964 года в этом отдаленном штате произошло землетрясение магнитудой 9,2 балла – самое сильное из когда-либо зарегистрированных в Северной Америке.

Оно разрушило город Анкоридж и вызвало цунами, обрушившееся на залив Аляска, западное побережье США и Гавайи. В результате землетрясения и цунами погибло более 250 человек.

В июле 2023 года у полуострова Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. О серьезных разрушениях после него не сообщалось.

Ранее ощутимое землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана.

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Аксинья Титова
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