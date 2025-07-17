Жители сейсмоопасного региона опасаются, что их смоет цунами после землетрясения
По информации NDTV, землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано неподалеку от побережья Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр толчков находился в 87 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт.
Очаг стихии залегал на глубине 20,1 км. Есть угроза цунами.
Аляска является частью сейсмически активного Тихоокеанского огненного кольца. В марте 1964 года в этом отдаленном штате произошло землетрясение магнитудой 9,2 балла – самое сильное из когда-либо зарегистрированных в Северной Америке.
Оно разрушило город Анкоридж и вызвало цунами, обрушившееся на залив Аляска, западное побережье США и Гавайи. В результате землетрясения и цунами погибло более 250 человек.
В июле 2023 года у полуострова Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. О серьезных разрушениях после него не сообщалось.
Ранее ощутимое землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана.