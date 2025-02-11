Сильный пожар в Наццентре кардиологии в Бишкеке: погибли пациенты

Крупный пожар 11 февраля произошел в Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов в Бишкеке (Кыргызстан), погибли два пациента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, 260 человек, включая медицинский персонал и больных, были эвакуированы.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил, что часть пациентов находилась в реанимации после операций. После возгорания их срочно перевели в другие медицинские учреждения. Девять человек, включая семерых детей, доставлены в реанимационные отделения, их состояние оценивается как стабильно-тяжелое.







По данным Минздрава, дым от возгорания в подвале распространился по вентиляционной системе, что усложнило эвакуацию.

По поручению премьер-министра создана межведомственная группа для выяснения причин пожара. Правительство также дало указание оперативно восстановить работу медучреждения. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В здании Электрозавода в Москве произошел пожар, в были заблокированы десятки людей.

