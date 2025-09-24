#АЭС в Казахстане
Мир

Животные погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска

Пожар в зоопарке Новосибирска, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 05:15 Фото: Telegram/Новосибирский зоопарк
11 животных погибли во время пожара в новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 23 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков в официальном Telegram-канале МЧС. По словам Винакова, спасателям удалось сохранить жизнь более чем 20 животным.

"Жертв не удалось избежать, поскольку одно из двух загоревшихся в зоопарке зданий использовалось для загона животных и к моменту прибытия спасателей оно было полностью охвачено огнем", – говорится в сообщении.

Удалось спасти: шотландского быка, верблюда, нубийских коз, пятнистых оленей, яков и дикобразов. Общая площадь возгорания составляла около 180 кв. м.

Со слов мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, сотрудники зоопарка не пострадали. Он уточнил, что пожар полностью потушен, на месте работают более 30 спасателей и 10 единиц техники. Распространение огня на другие постройки и деревья удалось остановить.

В этот же день ручная граната взорвалась в центре столицы Норвегии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
