Детей разместили в гостинице после пожара в Наццентре детской реабилитации в Астане

Пожар произошел 3 апреля в Национальном центре детской реабилитации в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает столичный акимат со ссылкой на городской ДЧС, 3 апреля в 19:58 в подвальном помещении трансформаторной подстанции Наццентра произошло загорание электрокабеля.

"Благодаря слаженным действиям пожарных в 21:13 пожар локализован, в 21:20 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что медучреждение находится на балансе министерства здравоохранения РК.

"Акиматом Астаны оказана помощь в размещении пациентов. Дети с матерями размещены в гостиницы города и Научный национальный кардиохирургический центр. Пациенты, которые проживают в Астане, переведены на дом. В случае необходимости, будут переведены в стационары города. Все пациенты будут обеспечены медицинским сопровождением", – добавили в акимате.

Ориентировочно, Наццентр детской реабилитации вновь начнет работать с 4-5 апреля.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Взрыв газа разрушил частный дом в Мангистау, погибла женщина.