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Мир

В здании Электрозавода в Москве произошел пожар: заблокированы десятки людей

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 20:27 Фото: Zakon.kz
8 февраля в административном здании на Электрозаводской улице в Москве произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, с третьего и четвертого этажей идет густой черный дым, для спасения людей задействованы подъемные механизмы. Огонь получил третий ранг сложности по пятибалльной шкале.

Отмечается, что в здании остаются заблокированными около 40 человек, некоторые из них просят о помощи из окон.

По информации Telegram-канала Baza, возгорание произошло в танцевальной студии. По предварительным данным, не менее десяти детей пострадали от отравления угарным газом.

По информации SHOT, как минимум 50 человек заблокированы в горящем здании, 30 из них — в скейт-парке "Роллер Арена". Около десять человек спасены.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар произошел в новостройке Тараза, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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