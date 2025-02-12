Пожилая москвичка наняла киллера для своего мужа

69-летняя жительница Москвы наняла специального человека для устранения мужа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, женщина разводилась с супругом и не хотела отдавать ему половину имущества. Чтобы закрепить все нажитое за собой как наследство, пенсионерка подыскала наемного убийцу. По версии следствия, 25 декабря 2024 года она обратилась в частное детективное агентство.

Заказчица потребовала убить спутника жизни с помощью отравления. "Киллер" же обратился в правоохранительные органы. Далее детективный агент, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", встретился с подозреваемой, которая предложила ему совершить убийство ее супруга за вознаграждение в размере пяти млн рублей с помощью ядовитого вещества.

После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента один млн рублей в качестве аванса.

10 февраля 2025 года заказчица получила от агента информацию об убийстве своего мужа и передала ему оставшиеся денежные средства. Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов заказное убийство было предотвращено, а заказчица задержана. С ней проводятся необходимые следственные действия.

А в Турции женщина убила двоих детей и тяжело ранила третьего.