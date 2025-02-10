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Мир

Женщина убила двоих детей и тяжело ранила третьего

Насилие над детьми, дети, ребенок, педофилия , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 03:59 Фото: pixabay
В районе Кечиорен столицы Турции Анкары произошел ужасный инцидент. Местная жительница по имени Серпил в состоянии нервного срыва жестоко расправилась со своими тремя детьми, сообщает Zakon.kz.

Женщина нанесла увечья детям 12, 10 и 7 лет, перерезав им запястья. На место трагедии в квартале Айвалы немедленно прибыли полицейские и бригады скорой помощи.

Правда, детей 10 и 7 лет спасти не удалось. Они скончались от полученных ран еще до приезда медиков. 12-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Женщину взяли под стражу. Иные обстоятельства дела выясняются.

Ранее сообщалось, что пару американцев осудили за жестокое обращение с детьми.

Аксинья Титова
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