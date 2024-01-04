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Часть пальца оторвало петардой подростку в ВКО

Часть пальца оторвало петардой подростку в ВКО Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске 15-летний подросток получил ожоги лица и травмы руки, в том числе, лишился части пальца после того, как в его руке взорвалась петарда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сам пострадавший, взрывающуюся хлопушку он нашел на улице и решил поджечь, но не успел вовремя выбросить и петарда взорвалась у него в руке, передает Устинка Live.

В результате с открытой раной ладони левой руки размером 10 см, отсутствием на третьем пальце ногтевой пластины, а на четвертом дистальной фаланги (кончик пальца), а также с термическим ожогом лица его госпитализировали.

В последних числах декабря в Актобе подросток повредил глаз из-за взрыва хлопушки. Тем временем специалисты рассказали, как не пострадать от пиротехники в новогодние праздники.

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