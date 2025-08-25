#АЭС в Казахстане
Происшествия

Кровавый донер: казахстанка травмировала рот из-за стекла

Казахстанка порезала рот из-за стекла в донере, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 08:31 Фото: pixabay
24 августа во время перекуса донером казахстанка получила травму из-за стеклянного осколка, сообщает Zakon.kz.

Подробности произошедшего автор публикации под ником Threads.

"После смены в четыре утра уставшая, голодная решила заказать, как обычно, донер. Сижу и наслаждаюсь едой, вдруг, когда жевала со вкусом донер, почувствовала вкус крови и что-то острое. Достаю, а там стекло!" – возмутилась заказчица еды на дом.

Фото: Threads/nuraaiiina

Она приложила скрины переписки с оператором доставки еды. Казахстанка отметила, что сильно порезала рот из-за стекла, и потребовала наказать заведение. В ответ оператор оформил ей возврат суммы за донер и пообещал наказать заведение штрафом после разбирательства.

Фото: Threads/nuraaiiina

В ночь на 18 августа восемь жителей Актобе попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
