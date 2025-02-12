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Мир

Китаянка нашла в храме выигрышный лотерейный билет и отдала его полиции

китаянка нашла в храме выигрышный билет и отдала его полиции, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 21:46 Фото: pixabay
63-летняя Чэнь Имин из китайской провинции Хэнань нашла в храме выигрышный лотерейный билет и обратилась в полицию, чтобы найти владельца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Zaobao, женщина наблюдала в храме традиционное представление, приуроченное к наступлению китайского Нового года. Когда оно закончилось и толпа разошлась, женщина заметила на земле оброненный кем-то кусочек бумаги с иероглифом. Взяв его в руки, Чэнь поняла, что это корешок лотерейного билета на два розыгрыша, который должен был состояться 8 и 9 февраля.

Издание отмечает, что женщина решила дождаться розыгрыша, чтобы в случае проигрыша билет можно было просто выбросить. Однако он оказался выигрышным. Выяснилось, что лотерея принесла человеку 10 тыс. юаней (более 690 тыс. тенге). В итоге китаянка отнесла билет в полицию.


"10 тыс. юаней – это немаленькая сумма. Надеюсь, владелец придет и заберет его обратно, увидев новости", – отметила Чэнь Имин.

Ранее сообщалось, что бизнесмена из Мангистау оштрафовали за розыгрыш элитного внедорожника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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