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Мир

Женщина утопила собаку в туалете аэропорта после отказа в перевозке: ей грозит тюрьма

собака, США, аэропорт, убийство , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 01:05 Фото: pixabay
В США женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта после того, как животное не допустили к полету из-за отсутствия необходимых документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, инцидент произошел 16 декабря 2024 года в международном аэропорту Орландо (штат Флорида). Пассажирка по имени Элисон Лоуренс прибыла на рейс в Колумбию вместе с собакой по кличке Тайвинн. Однако сотрудники Пограничной и таможенной службы США сообщили женщине, что у нее нет полного пакета документов для транспортировки питомца, и отказали в посадке.

Позднее уборщица обнаружила Лоуренс в женском туалете — она мыла кабинку, где заметны были следы воды и корма. В мусорном пакете работница нашла тело животного. Экспертиза подтвердила, что 9-летняя собака породы миниатюрный шнауцер была намеренно утоплена.

Женщину задержали, ей предъявлены обвинения. В случае признания вины ей может грозить тюремное заключение.

Похожая ситуация произошла в Таиланде. Турист утопил собаку и попал в тюрьму. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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