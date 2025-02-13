#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
497.88
518.59
5.44
Мир

Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 00:36 Фото: c6f.navy.mil
Атомный авианосец USS Harry S Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

Инцидент произошел 12 февраля в 23:46 по местному времени неподалеку от Порт-Саида (Египет). В ВМС уточнили, что авианосец не получил повреждений, включая его двигательные установки.

По данным сервиса MarineTraffic, судно Besiktas-M ходит под флагом Панамы. Оно покинуло Порт-Саид и направляется в Констанцу (Румыния).

Военное командование США начало расследование обстоятельств столкновения.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Прокурор запросил шесть лет для "Королевы марафонов" Елены Блиновской
Мир
19:51, 13 февраля 2025
Прокурор запросил шесть лет для "Королевы марафонов" Елены Блиновской
Стало известно, где Трамп хочет провести первую встречу с Путиным
Мир
10:09, 13 февраля 2025
Стало известно, где Трамп хочет провести первую встречу с Путиным
В США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна
Мир
08:34, 13 февраля 2025
В США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: