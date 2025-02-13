Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Атомный авианосец USS Harry S Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

Инцидент произошел 12 февраля в 23:46 по местному времени неподалеку от Порт-Саида (Египет). В ВМС уточнили, что авианосец не получил повреждений, включая его двигательные установки.

По данным сервиса MarineTraffic, судно Besiktas-M ходит под флагом Панамы. Оно покинуло Порт-Саид и направляется в Констанцу (Румыния).

Военное командование США начало расследование обстоятельств столкновения.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США.