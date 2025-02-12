Трамп и Путин поговорили по телефону
По его словам, лидеры двух стран обсудили с Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил факт переговоров:
- Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.
- Лидеры России и США обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики, обмен граждан России и США.
- По словам Трампа, они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине.
- Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно".
- Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.
- Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта на Украине, подчеркнул Песков.
- Трамп заявил, что в разговоре с Путиным поднималась тема совместной борьбы на полях Второй мировой войны.
- Иностранные СМИ пишут, что Россия и США официально начинают переговоры по ситуации в мире – в частности, по Украине.
- Разговор, по словам Пескова, длился полтора часа.
- Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Он также выразил готовность принять в Москве должностных лиц США.
- Трамп заявил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий в ближайшем будущем.
22 января 2025 года Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине. Президент США заявил, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он будет вынужден ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российскую продукцию.
В Кремле на ультиматум американского лидера Путину по Украине ответили 23 января. Дмитрий Песков заявил, что Россия остается готовой "к равноправному и взаимоуважительному диалогу", который "имел место между двумя президентами" во время первого срока Трампа.
Затем газета The New York Post написала, что американский лидер сообщил об обсуждении по телефону с президентом РФ урегулирования конфликта на Украине. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данные контакты.