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Мир

Трамп и Путин поговорили по телефону

президенты США и России поговорили по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 22:14 Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

По его словам, лидеры двух стран обсудили с Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил факт переговоров:

  1. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.
  2. Лидеры России и США обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики, обмен граждан России и США.
  3. По словам Трампа, они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине.
  4. Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно".
  5. Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.
  6. Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта на Украине, подчеркнул Песков.
  7. Трамп заявил, что в разговоре с Путиным поднималась тема совместной борьбы на полях Второй мировой войны.
  8. Иностранные СМИ пишут, что Россия и США официально начинают переговоры по ситуации в мире – в частности, по Украине.
  9. Разговор, по словам Пескова, длился полтора часа.
  10. Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Он также выразил готовность принять в Москве должностных лиц США.
  11. Трамп заявил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий в ближайшем будущем.

22 января 2025 года Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине. Президент США заявил, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он будет вынужден ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российскую продукцию.

В Кремле на ультиматум американского лидера Путину по Украине ответили 23 января. Дмитрий Песков заявил, что Россия остается готовой "к равноправному и взаимоуважительному диалогу", который "имел место между двумя президентами" во время первого срока Трампа.

Затем газета The New York Post написала, что американский лидер сообщил об обсуждении по телефону с президентом РФ урегулирования конфликта на Украине. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данные контакты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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