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Мир

Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры

Россия и США, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 05:05 Фото: пресс-служба МИД России
15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МИД России, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства, звонок состоялся по инициативе американской стороны. Министры обсудили снятие унаследованных от администрации Байдена барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и США.

В развитие телефонного разговора президентов России и США от 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились поддержать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях. К примеру, стороны обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой в 2016 году администрацией Барака Обамы линии по ужесточению условий работы российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию преград по работе загранпредставительств двух стран.

Таким образом, Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности.

"Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", – говорится в сообщении МИД России.

Днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа про встречу с Владимиром Путиным.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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