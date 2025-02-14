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Мир

Новые заявления Дональда Трампа по России, Украине и Китаю

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:01 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп 13 февраля озвучил даты, когда могут встретиться для переговоров представители России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Кроме того, по его словам, США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

"Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", – цитирует Трампа РИА Новости.

При этом он заявил, что США хотели бы завершить этот конфликт.

Что касается Китая, то Дональд Трамп высказал надежду о соглашении с Россией и Китаем по снижению "военной эскалации", особенно в ядерной сфере.

"Я собираюсь встретиться с Китаем и собираюсь встретиться с Россией, и мы увидим, сможем ли снизить военную эскалацию, особенно, что касается ядерной сферы", – сообщил он журналистам в Белом доме.

По словам американского президента, Россия и Китай вкладывают значительные средства в укрепление военного потенциала одновременно с ростом конфликтов в мире.

"Это не имеет смысла – тратить деньги друг против друга, если мы могли бы тратить эти деньги ради лучшей цели", – отметил Трамп.

12 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом дату.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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