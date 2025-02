Стало известно, где Трамп хочет провести первую встречу с Путиным

Как пишет The Hill, выступая перед журналистами в Белом доме 12 февраля 2025 года после телефонных разговоров с президентами России и Украины, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем".

Pres #Trump holding a press conference: the war wouldn’t have happened "under me." The first meeting to be held in Saudi Arabia. Trump says Putin wants the war to end. pic.twitter.com/507L1OV34k