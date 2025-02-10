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Мир

Контакты Трампа и Путина по Украине: в Кремле сделали заявление

Контакты Трампа и Путина по Украине: в Кремле сделали заявление, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 16:34 Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине, передает корреспондент Zakon.kz.

8 февраля 2025 года газета The New York Post написала, что американский лидер сообщил об обсуждении по телефону с президентом РФ урегулирования конфликта на Украине.

"Что можно сказать по этой новости: по мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – заявил 9 февраля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.

Во время брифинга, который состоялся сегодня, у представителя Кремля вновь спросили, была ли беседа между Путиным и Трампом.

"Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – ответил журналистам 10 февраля Дмитрий Песков.

22 января 2025 года Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине. Президент США заявил, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он будет вынужден ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российскую продукцию.

"Заканчивайте сейчас и остановите эту нелепую войну! Иначе будет только хуже! Пора заключить сделку. Больше не должны гибнуть люди", – заключил 47-й президент США.

В Кремле на ультиматум американского лидера Путину по Украине ответили 23 января. Дмитрий Песков заявил, что Россия остается готовой "к равноправному и взаимоуважительному диалогу", который "имел место между двумя президентами" во время первого срока Трампа.

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Путин готов к звонку от Трампа
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А 24 января Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине. Об этом он сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после посещения МГУ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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