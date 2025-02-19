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Мир

Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов в Украине

Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 06:19 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде, что проведение выборов в Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией, сообщает Zakon.kz.

Глава Белого дома считает, что рейтинг действующего украинского президента Владимира Зеленского опустился до 4%. По словам республиканца, в Украине "давно не было выборов".

"Сейчас имеем ситуацию в Украине, когда давно не было выборов. Там военное положение введено. И поддержка украинского лидера теперь уже, как бы мне не грустно это констатировать, составляет 4%", – заявил президент США.

Трамп также пояснил, что вопрос проведения выборов в Украине является не требованием России, а всего лишь беспокоит многие страны.

Ранее сообщалось, что Макрон переговорил с Зеленским и Трампом после саммита. К слову, президент России Владимир Путин готов вести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом 18 февраля 2025 года заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. После американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем".

Аксинья Титова
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