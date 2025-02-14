Неожиданный поворот произошел в деле отравления пирожками с ртутью

Следователи выяснили, что пирожки, которыми отравились двое посетителей московской пекарни, были намеренно отравлены ртутью, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 февраля 2025 года в Следственном комитете России, один москвич умышленно подлил ртуть в выпечку знакомому из-за ревности. Для этого он купил не менее четырех ртутных градусников и собрал их содержимое в шприц. А после отравления знакомого тоже притворялся пострадавшим, пишут "Известия".

В отношении его завели уголовное дело по факту покушения на убийство.

"11 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в приобретенную пищу с целью смертельного отравления знакомого. После употребления пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в СК.

Фигурант признал вину.

Ранее сообщалось, что в московском кафе двое мужчин отравились пирожками с ртутью. Прибывшие врачи на месте провели пострадавшим промывание желудка. Позже Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.