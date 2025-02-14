#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Мир

Неожиданный поворот произошел в деле отравления пирожками с ртутью

Пирожки с ртутью, отравление, Москва, покушение на убийство, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:20 Фото: wikimedia
Следователи выяснили, что пирожки, которыми отравились двое посетителей московской пекарни, были намеренно отравлены ртутью, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 февраля 2025 года в Следственном комитете России, один москвич умышленно подлил ртуть в выпечку знакомому из-за ревности. Для этого он купил не менее четырех ртутных градусников и собрал их содержимое в шприц. А после отравления знакомого тоже притворялся пострадавшим, пишут "Известия".

В отношении его завели уголовное дело по факту покушения на убийство.

"11 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в приобретенную пищу с целью смертельного отравления знакомого. После употребления пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в СК.

Фигурант признал вину.

Ранее сообщалось, что в московском кафе двое мужчин отравились пирожками с ртутью. Прибывшие врачи на месте провели пострадавшим промывание желудка. Позже Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Новые заявления Дональда Трампа по России, Украине и Китаю
Мир
10:01, Сегодня
Новые заявления Дональда Трампа по России, Украине и Китаю
В США самолет Марко Рубио резко развернулся во время полета
Мир
07:50, Сегодня
В США самолет Марко Рубио резко развернулся во время полета
Американка отпраздновала свой 104-й день рождения в тюрьме
Мир
07:27, Сегодня
Американка отпраздновала свой 104-й день рождения в тюрьме
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: