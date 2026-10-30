Неожиданный поворот произошел в истории с 10-летним "полицейским" из Туркестана

Начальник Департамента полиции (ДП) Туркестанской области Арыстангани Заппаров встретился с 10-летним Самурыком Султанханом, который мечтает связать свое будущее с правоохранительной службой, сообщает Zakon.kz.

Поводом для встречи послужил инцидент, о котором стало известно из социальных сетей. Недавно Самурык, одетый в одежду с элементами полицейской формы, в вечернее время находился на проезжей части дороги и останавливал автомобили в Туркестане. Его отец снимал происходящее на видео. Полицейские 27 октября 2026 года сообщили, что установили несовершеннолетнего подростка, а его отца оштрафовали.

Накануне стало известно, что эта история получила неожиданный поворот.

"Султанхан Самурык Досжанулы с трех лет носит полицейскую форму и мечтает помогать людям, защищать закон и порядок. Начальник департамента не остался равнодушным к искреннему стремлению мальчика и тепло встретил юного гостя. Высоко оценив его желание в будущем стать полицейским, генерал подчеркнул, что для достижения этой цели прежде всего необходимы хорошие знания и дисциплина", – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области 29 октября.

Во время встречи Арыстангани Заппаров подарил Самурыку книгу президента РК Касым-Жомарта Токаева и пожелал ему успехов в учебе, призвав быть прилежным учеником и примером для окружающих.

"Самурык посетил Департамент полиции и Центр оперативного управления, где ознакомился с работой подразделений. Он увидел, как осуществляется видеонаблюдение за обстановкой в области, и узнал, какую важную роль современные технологии играют в обеспечении общественной безопасности. Затем мальчик вместе с сотрудниками полиции принял участие в профилактическом рейде, в ходе которого ознакомился с работой стражей порядка по предупреждению нарушений правил дорожного движения". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, по поручению Арыстангани Заппарова в школе, где обучается Самурык, планируется открыть полицейский класс "Жас сакшы". Также юного мечтателя будут привлекать к различным мероприятиям, организуемым департаментом, чтобы он мог ближе познакомиться с работой сотрудников полиции.

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