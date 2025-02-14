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Мир

В Германии ограбили филиал крупнейшего банка страны

полиция, Германия, ограбление, банк, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 19:56 Фото: pixabay
Дерзкое банковское ограбление произошло в городе Любек. Преступники вынесли из хранилища Deutsche Bank 10 миллионов евро. Преступники до сих пор не найдены, а полиция продолжает расследование, сообщает Zakon.kz.

Грабители проникли внутрь хранилища банка днем и, дождавшись ночи, вскрыли 326 ячеек. Легко совершить преступление грабителям удалось благодаря тому, что в хранилище не было ни камер, ни датчиков движения, пишет BILD.

По версии полицейских, преступники заранее арендовали ячейки, чтобы получить доступ в подвал. Затем они спрятались в помещении и дожидались закрытия банка. После воры вскрыли ячейки, опустошили их и уехали в неизвестном направлении на автомобиле. Для вкладчиков появилась еще одна неприятность – Deutsche Bank отказывается компенсировать убытки.

"Вопрос не в том, допустил ли банк ошибку, а в том, как это вообще стало возможным", – сказал  адвокат Юрген Хеннеман, который представляет интересы десятков пострадавших клиентов банка.

Между тем представитель Deutsche Bank отказался комментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что грабитель жестоко убил женщину-продавца в одном из магазинов Сарани.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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