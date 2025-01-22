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Происшествия

Грабитель жестоко убил женщину-продавца в одном из магазинов Сарани

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 21:45 Фото: pexels
В Сети распространяются кадры жестокого убийства в одном из магазинов города Сарань Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что мужчина напал на продавца, которая оказала сопротивление. Далее грабитель нанес удары ножом в живот женщины. 

Этот факт Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

"По факту обнаружения трупа 27-летней жительницы города Сарань с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области", – говорится в сообщении.

Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о другом убийстве. В соцсетях распространилось видео задержания 21-летнего астанчанина, которого подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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