Грабитель жестоко убил женщину-продавца в одном из магазинов Сарани

В Сети распространяются кадры жестокого убийства в одном из магазинов города Сарань Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что мужчина напал на продавца, которая оказала сопротивление. Далее грабитель нанес удары ножом в живот женщины.

Этот факт Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

"По факту обнаружения трупа 27-летней жительницы города Сарань с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области", – говорится в сообщении.

Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о другом убийстве. В соцсетях распространилось видео задержания 21-летнего астанчанина, которого подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона.