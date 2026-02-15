#Казахстан в сравнении
Мир

Дерзкое ограбление банка в Германии: грабители вскрыли 14 сейфовых ячеек и скрылись

, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 11:39
В Штуре (Нижняя Саксония) произошло дерзкое ограбление хранилища филиала Фольксбанка. Преступники скрылись, размер похищенного пока неизвестен, клиенты встревожены за свои сбережения, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 13 февраля, во время обеденного перерыва – между 12:00 и 14:00 – злоумышленники через световой колодец проникли в подвал отделения, где находится хранилище с сейфовыми ячейками. Полиция сообщила, что вскрыто 14 ячеек. Общий масштаб ущерба еще устанавливается, пишет немецкое издание Bild.

Сотрудники банка почувствовали тошноту и головную боль, после чего инцидент стал известен. Полиция расследует версию, что в подвале распылили неизвестную жидкость, но опасных веществ пока не обнаружено.

Свидетели видели троих мужчин в синих комбинезонах около 13:20. Они шли от банка по парковке на Блокенерштрассе к темному автомобилю, предположительно Volkswagen Golf. Сели ли они в машину, неизвестно.

Полиция Дипхольца просит жителей, которые могли видеть подозреваемых или автомобиль, проверить записи с камер наблюдения и сообщить информацию. Банк создал горячую линию для клиентов, которые беспокоятся за свои вклады.

Ранее в Германии заключенному и выплатили рекордную компенсацию за то, что он провел 13 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
