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Мир

Американка убила мужа, задушила одну дочь и вторую едва не отравила молоком

американку осудили за убийство дочери, мужа, а также за попытку отравить вторую дочь, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 21:43 Фото: pixabay
39-летняя жительница Флориды Джоанн Зефир пыталась отравить двух дочерей отбеливателем и расправилась с мужем, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Law&Crime, в мае 2022 года полицейские задержали мать двоих детей на парковке в Киссимми. Это произошло после того, как женщина позвонила своей невестке и заявила, что дала обеим дочерям яд. Родственница немедленно обратилась в правоохранительные органы, а также успела поговорить с племянницей и уговорила ее бежать и звать людей на помощь. В итоге девочка привела стражей порядка к машине ее матери. Внутри автомобиля они нашли Джоанн и ее трехлетнюю дочь.

Издание отмечает, что ребенок лежал без сознания в детском кресле на заднем сиденье. Сотрудники скорой попытались реанимировать девочку, но безуспешно. Ее восьмилетняя сестра спаслась и попала в больницу. Она рассказала следователям, что мать забрала ее и младшую сестру из дома тети и отвезла на парковку, где заставила выпить "специальное молоко", которое, по ее словам, должно было очистить их "животики". Несмотря на то, что младшая дочь пожаловалась на "невкусное молоко", родительница заставила ее выпить примерно половину бутылки. Старшая сестра сделала три больших глотка, после чего ее вырвало. Молоко пахло огурцами и обожгло ей язык.

Также сообщается, что перед тем, как забрать дочерей из дома тети, Джоанн расправилась со своим мужем, а затем удушила младшую дочь, решив, что молоко не сработало. По решению суда американка будет отбывать пожизненное заключение в исправительном учреждении без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее двух подростков осудили по делу о смерти школьника в Жамбылской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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